Вашингтон, , 08:50 — REGNUM Завод Samsung Electronics, расположенный в округе Ньюберри Каунти штат Южная Каролина, прекратил работу из-за выявленного у сотрудников заражения коронавирусом нового типа. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей компании.

По их словам, вирус был обнаружен у двух сотрудников завода. По предварительным данным, работа завода будет восстановлена 6 апреля.

Завод Samsung Electronics, построенный в 2018 году, является единственным заводом по производству бытовой техники в США.

Ранее, в марте, по аналогичной причине южнокорейская компания также временно приостановила работу завода по производству полупроводников в Остине штат Техас.