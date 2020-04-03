Самара, , 08:54 — REGNUM Развитие набережных в Самаре и Тольятти обсудили в правительстве Самарской области. Об этом 2 апреля сообщает пресс-служба областного правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел совещание по строительству набережных в Самаре и Тольятти.

По словам главы региона, несмотря на то, что жизнь вносит свои коррективы в график работы, то, что было запланировано в рамках долгосрочной стратегии развития региона, должно быть реализовано.

Губернатор отметил, что жители Тольятти давно мечтают о реконструкции набережной в Автозаводском районе. И их мечта скоро будет исполнена, поскольку разработанный проект реконструкции набережной находится на государственной экспертизе. Проект предусматривает берегоукрепление и строительство гидротехнических сооружений, а также благоустройство набережной. Здесь появятся прогулочные зоны, детские и спортивные площадки, а также новые зеленые насаждения. А для того, чтобы поскорее начать реализацию данного проекта, нужно завершить судебные процессы по расторжению договоров с прежними арендаторами пяти земельных участков и передать их муниципалитету.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что эту работу необходимо ускорить и завершить к окончанию утверждения проекта.

Отмечается, что на совещании обсуждались вопросы, касающиеся строительства пятой очереди — от улицы Вилоновской до бассейна ЦСК ВВС длиной один км, а также набережной на стрелке рек Волга и Самара протяженностью 3,8 км.

В итоге глава региона дал поручению областному министерству строительства выработать единую позицию с муниципальными властями и утвердить план дальнейших действий.

Кроме этого, областному минстрою поручено обязательно проводить предэкспертизное обсуждение всех крупных нетиповых проектов, поскольку это поможет в самом начале выявлять все нюансы и рассчитывать точную стоимость проекта.

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