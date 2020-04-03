Пекин, , 08:41 — REGNUM Новые займы Китая достигли почти 7 трлн юаней (около $988 млрд) за первый квартал 2020 года в связи с тем, что страна оказывает финансовую помощь экономике, пострадавшей от эпидемии нового коронавируса, сообщает 3 апреля агентство Синьхуа.

За аналогичный период 2019 года объем новых юаневых займов в Китае достиг лишь 5,81 трлн юаней. По словам вице-председателя Китайской комиссии по регулированию банковской и страховой деятельности Чжоу Ляна, который и озвучил эти данные на пресс-конференции в Пекине, возросший объем новых займов призван усилить реальный сектор экономики на фоне глобальной пандемии нового коронавируса в стране.

Вице-губернатор Центробанка Китая Лю Гоцян отметил также, что на следующем этапе Китайская разумная монетарная политика будет стремиться к более умеренной гибкости и все большее внимание будет уделять поддержке реального сектора экономики.