Нур-Султан, , 08:40 — REGNUM Большого негативного эффекта для экономики Казахстана из-за коронавируса не будет. Об этом заявил заместитель министра национальной экономики республики Жаслан Мадиев на брифинге.

«На самом деле нет оценок, что у нас будет кардинальное ухудшение в экономике», — сказал замминистра. Он отметил, что правительство принимает меры для уменьшения негативного влияния ограничительных мер, которые были приняты для профилактики распространения коронавируса в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 апреля министр национальной экономки Казахстана Руслан Даленов заявил, что ВВП республики по итогам 2020 года снизится на 0,9% по сравнению с 2019 годом.

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