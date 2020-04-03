Барнаул, , 08:28 — REGNUM На большинство граждан России заявление президента Владимира Путина о продлении нерабочих дней и ограничительных мероприятий до конца апреля подействует, безусловно, удручающе. Об этом в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM сообщил кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»):

«Я исхожу из того, что глава государства располагает достаточно определенным прогнозом по ситуации с коронавирусной инфекцией с учетом анализа эпидемиологической обстановки в других странах, где проблема появилась гораздо раньше. Скорого разрешения ситуации не предвидится, скорее всего, прогнозируется дальнейший рост числа заболевших как минимум в течение следующих двух недель.

Наиболее защищенными в этот период окажутся бюджетники и работники госкорпораций, в то же время огромное количество самозанятых, а также трудящихся в сфере малого и среднего бизнеса могут лишиться доходов и начать испытывать нужду. В этих условиях ключевое значение имеет разработка действенных мер по поддержке граждан, потерявших доход. Это обязанность цивилизованного государства.

Сейчас с бизнесменом средней руки из Новосибирска общаюсь, говорит, что, по его прикидкам, до 90% бизнеса умрёт. Проблема еще в том, что люди выйдут после вынужденного отпуска, а работать будет негде».

Как уже сообщало ИА REGNUM, накануне, 2 апреля, президент России Владимир Путин выступил с новым обращением к гражданам, в котором, в частности, сообщил, что видит необходимость в продлении нерабочих дней, поскольку пик эпидемии коронавируса ещё не пройден. Позднее глава государства подписал указ, устанавливающий нерабочие дни с сохранением заработной платы с 4 по 30 апреля 2020 года включительно.

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