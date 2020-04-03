Улан-Удэ, , 08:25 — REGNUM Продление нерабочих дней до конца апреля существенно скажется на экономике Бурятии и доходах многих жителей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, об этом заявил глава республики Алексей Цыденов, добавив, что жизнь важнее.

По его словам, развитие ситуации с коронавирусом будет зависеть от самих жителей. В частности, от того, насколько эффективно будут выявляться заражённые и контактные лица.

«В связи с этим крайне важно, чтобы все соблюдали условия самоизоляции и режим ограничений! Чтобы количество контактных лиц не множилось. Дайте нам возможность быстрее справиться с коронавирусом!» — призвал глава.

Напомним, на территории республики официально подтверждён 31 случай заражения коронавирусной инфекцией. Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководители районов предложили проверять температуру у всех выезжающих из Улан-Удэ, чтобы предотвратить расползание болезни.

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