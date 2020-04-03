Сеул, , 08:28 — REGNUM Валютные резервы Южной Кореи за месяц сократились на $8,96 млрд. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Согласно опубликованным данным, на конец марта 2020 года валютные резервы страны составили $400,21 млрд. Известно, что это максимальное сокращение резервов с ноября 2018 года.

Эксперты отмечают, что падение показателя связано с укреплением доллара и использования части валютных резервов для стабилизации финансового рынка.

Ценные бумаги сократились на $13,62 млрд, депозиты, напротив, увеличились на $4,62 млрд, до $31,72 млрд, золото осталось на уровне $4,79 млрд.

По состоянию на конец февраля Южная Корея занимает девятое место в мире по валютным резервам. Первое место занял Китай — $3,16 трлн, на втором была Япония — $1,25 млрд, на третьем месте Швейцария — $855 млрд.

Валютный резерв — запас иностранной валюты, а также золота, которым располагают органы исполнительной власти или Центральный банк страны, предназначенный для платежей по международным расчетам и др. валютных операций, совершаемых в интересах экономического развития государства.