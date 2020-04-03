Москва, , 08:14 — REGNUM По итогам торгов 2 апреля рубль подорожал к иностранном валютам. Пара доллар/рубль снизилась на 1,95%, до 77,25 руб., евро/рубль — на 2,83%, до 83,86 руб. Рубль заметно ускорил темпы роста на американской сессии благодаря ралли на нефтяном рынке, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Это произошло после того, как президент США Дональд Трамп написал в своем «Твиттере», что ожидает от России и Саудовской Аравии снижения добычи нефти примерно на 10 млн баррелей в сутки.

А через один час написал, что сокращение добычи может составить до 15 млн баррелей. Также нефть отреагировала на предложение Саудовской Аравии собрать экстренную встречу ОПЕК+ для обсуждения нового соглашения.

Цена на нефть марки Brent подскочила на 35%, до отметки $36,11. Курс доллара упал до 77,25 руб., курс евро — до 83,86 руб.

Сегодня, 3 апреля, нефть торгуется в небольшом минусе ниже $30. Цена на Brent отступила на 18%, так как участники не поверили вербальным интервенциям Трампа через Твиттер. Технически у покупателей сейчас стало больше возможностей восстановить курс до $40. Пара доллар/рубль остается торговаться в нисходящем канале, который образовался за 14 дней с 19 марта.

Сегодня для доллара поддержка находится на уровне 77 рублей. Чтобы рубль перешел к активной фазе укрепления, пара доллар/рубль должна закрыть день ниже 76,40 руб. В этом случае рубль сможет вернуться к уровню 73,50, несмотря на пандемию и сложную экономическую ситуацию в стране.

Коронавирус нанес удар по всему миру, поэтому пострадали все экономики и национальные валюты. В связи с этим укрепление рубля выглядит вполне логичным (коррекция после ослабления).