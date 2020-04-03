Амстердам, , 07:59 — REGNUM Правительство Нидерландов предлагает создать европейский коронафонд для поддержки стран, которые особенно сильно пострадали от коронакризиса, например Италия и Испания. Средства фонда будут предназначены для возмещения затрат на здравоохранение. Об этом премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сообщил 1 апреля, выступая в нижней палате голландского парламента.

Позднее министр финансов Вопке Хукстра уточнил, что Нидерланды готовы внести в предполагаемый фонд 1 миллиард евро. Общей капитал фонда должен будет в итоге составить 10−20 миллиардов евро.

Выступая в палате, Рютте также признался, что он и Хукстра избрали «неверный тон», когда обсуждалась финансовая помощь государствам Южной Европы. Вместе с тем он ещё раз высказался против предоставления этим странам государственных займов. Позиция голландских властей в последние дни вызвала резкую критику, прежде всего в Италии.