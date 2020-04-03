Москва, , 07:13 — REGNUM Национализация наиболее важных предприятий в России может потребоваться в связи с нестабильностью в экономике, объяснил председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме, адресованном премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

По мнению главы ФНПР, в ближайшее время российская экономика может столкнуться с ростом спекулятивных сделок, главной целью которых будет захват крупного бизнеса.

«В связи с этим считаем необходимым срочно разработать механизм национализации предприятий, важных для экономики России и обеспечения социальной стабильности, и приступить к его практическому использованию», — объяснил Шмаков.

Для продолжения работы в этом направлении он предложил привлечь задействовать возможности трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, работу которой координирует вице-премьер Татьяна Голикова.

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