Урумчи, Китай, , 07:09 — REGNUM Синьцзян-Уйгурский автономный район на северо-западе Китая вложит 3,09 млрд юаней ($435 млн) в проект генерации энергии, который обогреет 290 тыс. местных фермеров и пастухов, сообщает 2 апреля агентство Синьхуа.

Цель проекта — переориентация угольной энергии с производства электричества на производство тепла. Проект стартовал в 2019 году с инвестиций на уровне 4,6 млрд юаней и уже принес пользу 316 тыс. домохозяйств за первый год работы, сообщили в компании State Grid Xinjiang Electric Power Co. Ltd. Вторая очередь должна дать тепло еще почти такому же числу фермеров.

Проект планируется к завершению до 31 октября. Он затронет 24 уезда и города Синьцзяна, 199 поселков и 1078 деревень в страдающих от нищеты районах Кашгара, Хотана и Кызылсу.