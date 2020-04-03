Курган, , 07:02 — REGNUM Власти Курганской области определили меры поддержки малого и среднего бизнеса в период пандемии новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщил замглавы региона Владимир Архипов.

Для поддержки региональной экономики планируется выдача микрозаймов до 5 млн рублей на срок до 5 лет под 0,1% годовых предприятиям и организациям, вошедшим в список наиболее пострадавших в период пандемии. Также планируется отсрочка арендной платы в отношении имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности Курганской области.

По федеральной линии приостанавливаются выездные налоговые проверки. Также налоговики откладывают проверки пользователей онлайн-касс. До 1 мая отменяются контрольные мероприятия по соблюдению валютного законодательства в отношении всех категорий налогоплательщиков. Перенесены сроки сдачи бухгалтерской отчётности для представителей бизнеса с 30 марта на 6 апреля, а меры взыскания — до 1 мая 2020 года.

С 16 марта 2020 года полностью приостановлена подача заявлений о банкротстве до реализации поручений президента России и правительства РФ о введении моратория на банкротство.

В меры поддержки малого и среднего бизнеса вошли перенос сроков уплаты всех налогов, кроме НДС и НДФЛ на шесть месяцев, на три месяца для бизнеса не включённого в реестр МСП.

Сбербанк с 27 марта выдаёт онлайн беспроцентные кредиты предприятиям малого и среднего бизнеса на выплату зарплаты. Условия могут быть рассмотрены в индивидуальном порядке.

Напомним, режим самоизоляции в Курганской области действует с 1 апреля. Правительство Курганской области лишит региональных мер поддержки предпринимателей, нарушивших условия данного режима.

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