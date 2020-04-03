Москва, , 06:52 — REGNUM Российская экономика за месяц простоя — объявленные до 30 апреля нерабочими дни — может потерять до 1% ВВП по итогам 2020 года. Для некоторых предприятий этот месяц может стать катастрофой, в то время как другие переживут его относительно безболезненно.

«Ущерб — огромный. Предприятиям необходимы будут средства для выплаты зарплат сотрудникам», — цитирует РБК одного из собеседников, президента некоммерческой организации «Опоры России» Александра Калинина.

«На бизнесе это отразится самым тяжелым образом, он возьмет на себя основную тяжесть», — прокомментировал ситуацию сопредседатель общественной организации «Деловая Россия» Антон Данилов-Данильян.

В то же время отмечается, что лучше остальных в период пандемии будут чувствовать себя предприятия строительной и сельскохозяйственной отраслей.

«На них продление нерабочих дней не распространяется, компании из этих отраслей продолжают активно работать, и потому мы не ожидаем резкого ухудшения их финансового положения», — отметили в пресс-службе Московского кредитного банка.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что период нерабочих дней в связи с эпидемией коронавируса будет продлён до 30 апреля. Соответствующее решение принял президент России Владимир Путин.

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