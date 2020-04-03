Мехико, , 06:18 — REGNUM Предприятия по производству пива в Мексике приостановлены на месяц из-за режима чрезвычайной ситуации, введенного на фоне пандемии коронавируса нового типа, заявил глава Национальной палаты перерабатывающей промышленности страны Энок Кастельянос в интервью газете El Universal.

«Производство пива остановлено, потому что оно не относится к продукции особой важности или первой необходимости», — заявил он.

Кастельянос добавил, что в ряде мексиканских штатов также приостановили и продажу пива, чтобы не побудить население в панике скупать пенный напиток. Он подчеркнул, что в настоящее время на складах в Мексике достаточно пива, чтобы удовлетворить спрос населения во время режима ЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным, в Мексике подтверждено 1510 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее количество летальных исходов от COVID-19 составляет 50.

Читайте ранее в этом сюжете: Количество выявленных случаев COVID-19 в Мексике превысило 1,5 тыс