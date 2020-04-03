Курган, , 05:47 — REGNUM Правительство Курганской области предложило лишить поддержки предприятия малого и среднего бизнеса, которые нарушают карантинные требования. Об этом заявил заместитель губернатора области Владимир Архипов.

В регионе разработаны и будут дополняться меры поддержки предпринимателей, которые страдают от ограничений в связи с пандемией COVID-19. Но не все соблюдают карантинные меры, которые зафиксированы в указе президента России Владимира Путина.

«Мы начинаем играть в «кошки-мышки»: мы прошли — магазины закрываются, мы только уходим — они начинают открываться», — сообщил Владимир Архипов о рейдах по соблюдению ограничительных мер.

Поэтому принято решение и на уровне правительства Курганской области — не оказывать региональную помощь тем предпринимателям, кто не соблюдают карантинные меры. Аналогичное предложение, но уже касательно федеральной поддержки, направлено во всероссийский оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Владимир Архипов отметил, что под региональную и федеральную помощь в регионе попадает около 4 тыс. предприятий и организаций.