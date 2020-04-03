Новосибирск, , 05:25 — REGNUM Победителем тендера на разработку руслового притрассового карьера с укладкой грунта для строительства полотна дороги от пляжа «Наутилус» с заездом на дамбу Октябрьского моста к новой ледовой арене в Новосибирске стала компания «Сибгидромехстрой».

Тендер был объявлен ещё 12 марта. Заявки принимались до 1 апреля. Заказчиком выступило МУП «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений» («УЗСПТС»). Начальная цена — 113,4 млн рублей.

Единственным участником госзакупки оказался «Сибгидромехстрой» (Сибгмс) с ценой 94,5 млн рублей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что новосибирское правительством распределено 490 миллионов рублей в качестве субсидий местному бюджету Новосибирска в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Средства пойдут на строительство и реконструкцию объектов инженерной и транспортной инфраструктуры к проведению Молодёжного чемпионата мира по хоккею в 2023 году. В частности, на реконструкцию площади Лыщинского с участками дорог и реконструкцию дороги по дамбе Октябрьского моста и дороги от площади Лыщинского до пляжа «Наутилус».

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