Пекин, , 05:13 — REGNUM Комплексный индекс импортных цен на сжиженный природный газ (СПГ) на прошедшей неделе вырос, сообщает 2 апреля агентство Синьхуа.

По данным Шанхайской нефтегазовой биржи (SHPGX), индекс цен СПГ за вычетом налогов составил 2996 юаней (около $422) за тонну на неделе, завершившейся 29 марта, что на 6,2% выше, чем неделей ранее.

Индекс был совместно разработан центром мониторинга при Главном управлении таможни и SHPGX и введен в оборот 16 октября 2016 года. Он обновляется на еженедельной основе и предлагает новый формат ценообразования для импортеров.