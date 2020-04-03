Пекин, , 04:43 — REGNUM Китай выпустил на рынок страны 20 тыс. тонн свинины из центральных резервов с целью улучшения ситуации с рыночными поставками, сообщает 3 апреля агентство Синьхуа.

Как заявили в Министерстве коммерции КНР, замороженные резервы свинины продолжат попадать на рынки Китая с целью выравнивания спроса и предложения. По официальным данным, цены на мясо в Китае продолжают снижаться по мере того, как государств продолжает регулировать рынок. Кроме того, власти субсидиями и льготами поддерживают производителей свиней.

С 23 по 27 марта средний индекс цена на свинину в 16 региона Китая уровня провинции составил 45,86 юаней (около $6,5) за килограмм, что на 3,5% ниже, чем неделей ранее.