Москва, , 03:18 — REGNUM Не ограничивать продажу легального алкоголя во время пандемии коронавируса попросили в Союзе российских пивоваров. Своё обращение к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину они направили в письме.

«Союз российских пивоваров выступает категорически против любых инициатив и мер по ограничению легального оборота алкогольной продукции, в частности пива, в период пандемии коронавируса», — говорится в документе.

Отмечается, что ужесточение правил оборота пивоваренной продукции может привести к разорению большинства пивоварен и вызвать другие негативные последствия для экономики.

Авторы письма также сообщили, что ограничительные меры уже введены в Башкирии, Крыму, Якутии, Чечне, Красноярском, Пермском краях, Ленинградской и Кемеровской области, а нескольких регионах идёт подготовка нормативных актов, которые легальную торговлю пивоваренной продукцией.

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