Санкт-Петербург, , 08:30 — REGNUM В марте 2020 года объем реализации минеральных удобрений на Санкт-Петербургской Международной Товарно-сырьевой Бирже (СПбМТСБ) превысил показатель 12 месяцев 2019 года на 8,4% и составил 11 808 тонн. Это рекордный месячный показатель за всю историю торгов с 2017 году. Всего же за первые три месяца этого года было заключено биржевых договоров на поставку 19 606 тонн минеральных удобрений на сумму более 400 млн руб.

«На фоне пандемии коронавируса, объявленной ВОЗ в начале марта, биржевой спрос на минеральные удобрения не только не снизился, но стал рекордным за всю историю торгов на СПбМТСБ. За один только март через биржу было продано больше продукции, чем за весь 2019 год. За первый квартал объемы продаж превысили показатель всего прошлого года на 80%, — отметил исполнительный Российской ассоциации производителей удобрений Максим Кузнецов. — Благодаря беспрецедентным мерам по обеспечению непрерывности всех технологических процессов предприятий-производителей и предотвращению коронавируса, проблем с доступностью продукции нет, она доставляется в регионы вовремя».

Наибольшим спросом покупателей в I кв. пользовался аммофос, объем продаж которого составил 6649 тыс. тонн или 34% от реализованного объема. Лидером продаж в I кв. стала Группа «ФосАгро», на ее долю приходится более 60% минеральных удобрений, проданных на бирже.

Биржевые торги в секции «Минеральное сырье и химическая продукция» стартовали в декабре 2017 года с пилотного проекта (продажа карбамида). В настоящее время практически все производители минеральных удобрений принимают участие в биржевых торгах.