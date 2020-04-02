Вашингтон, , 22:57 — REGNUM Просить нефтяной сектор снижать добычу американский президент Дональд Трамп пока не планирует, сообщает 2 апреля Reuters.

Добыча нефти

По данным источника агентства, Трамп на запланированной на 3 апреля встрече с представителями нефтяных гигантов не будет требовать снижения добычи.

При этом сама тема снижения добычи нефти будет обсуждаться на переговорах с нефтяниками. Как отметил источник Reuters, Вашингтон рассчитывает на снижение нефтедобычи РФ и саудитами.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Трамп заявил 1 апреля, что ожидает от Москвы и Эр-Рияда договорённости по снижению добычи нефти «в ближайшие дни».

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