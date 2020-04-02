Москва, , 22:43 — REGNUM Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак считает, что российская нефть всегда будет чего-то стоить, даже несмотря на тяжелую экономическую ситуацию в мире. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Россия 1».

Новак отметил, что конечно ситуация на мировом рынке нефти тяжелая, но российские производители могут ее выдержать.

Напомним, что в Северной Америке некоторые производители стали платить клиентам за разгрузку хранилищ, а это означает, что нефть в таком случае ничего не стоит.

Но глава Минэнерго уверен, в России такой ситуации не будет.

«С учетом падения спроса существуют избытки предложения. Такая ситуация возможна, она и ранее встречалась. Что касается российских производителей, у нас нет таких проблем, поскольку мы имеем достаточно диверсифицированную инфраструктуру, Мы в полном объеме обеспечиваем потребности внутреннего рынка и, соответственно, наша продукция продолжает реализовываться на экспорт», — сказал Новак.

Также он отметил, что себестоимость добычи нефти в России на тех месторождениях, которые разрабатываются давно, колеблется на уровне от $3 до 7 за баррель.

«Если говорить о себестоимости добычи на новых месторождениях, то здесьсебестоимость добычи колеблется в пределах15−20 долларов за баррель». — отметил Новак.