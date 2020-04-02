Москва, , 21:56 — REGNUM Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак заявил, что основная задача его ведомства на особый период — это не допустить роста цен на моторное топливо выше уровня инфляции. Об этом Новак заявил в интервью обозревателю ВГТРК Наиле Аскер-заде.

«Основная задача — сохранить уровень цен не выше уровня инфляции. Сегодня, если отметить цены на заправках, они растут не выше инфляции», — сказал Новак.

Министр отметил, что по сравнению с прошлым годом бензин подорожал на 2%. А это даже ниже инфляции.

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