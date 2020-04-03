Тегеран, , 07:54 — REGNUM 2 апреля президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Центральный банк Ирана представил положительный отчет о текущих условиях в Иране, отметив, что у страны не будет никаких проблем касательно медицинских и фармацевтических нужд. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Выступая на заседании кабинета министров, Рухани отметил, что борьба с коронавирусом — глобальная проблема, и она связана не только с Ираном, но и с миром в целом.

Президент также сослался на свой телефонный разговор с министром здравоохранения, заявив, что большая часть потребностей удовлетворяется отечественным производством. «Многие продукты, такие как маски для лица и дезинфицирующие средства, производятся внутри страны», — сообщил Рухани.

Ранее глава Центрального банка Ирана (ЦБ) Абдольнассер Хеммати заявил, что часть замороженных активов Ирана может быть освобождена в ближайшее время, что позволит Ирану более успешно сдержать распространение пандемии коронавируса.

Хеммати выразил надежду, что высвобожденные средства будут использованы для получения товаров первой необходимости, медикаментов, медицинского оборудования и удовлетворения других потребностей.