Ашхабад, , 20:57 — REGNUM За три месяца цены на большинство видов овощей в Туркмении выросли на 33% — 175%. Некоторые овощи по-прежнему остаются дефицитным товаром, передает «Хроника Туркменистана».

Так, капуста и тыква подорожали почти в 2,8 раза — с 2 до 5,5 манатов (с 44 до 122 рублей), стоимость моркови выросла в 2 раза — с 2 до 4 манатов (с 44 до 88 рублей), картофель вырос в цене в 1,8 раза — с 5,5 до 10 манатов (со 122 до 222 рублей), а лук поднялся в цене на треть — с 4,5 до 6 манатов (со 100 до 133 рублей).

Огурцы и помидоры по-прежнему стоят 7 и 8 манатов (155 и 177 рублей), соответственно. Также прежней остается стоимость свеклы — 2 маната (44 рубля).

В то же время цена болгарского перца снизилась более чем на треть — с 19 до 12 манатов (с 421 до 266 рублей). А баклажаны подешевели на 11% — с 9 до 8 манатов (с 200 до 177 рублей).

Цены на фрукты также значительно увеличились.

Так, стоимость бананов выросла сразу почти в 6,7 раза — с 12 до 80 манатов (с 266 до 1776 рублей), после чего они исчезли с прилавков.

Иранские яблоки подорожали в 2,2 раза — с 9 до 20 манатов (с 200 до 444 рублей), турецкие яблоки в 1,6 раза — с 26 до 43 манатов (с 577 до 954 рублей), а местные яблоки более чем в 2,3 — с 6 до 14 манатов (со 133 до 310 рублей).

Цены на киви увеличились в 3,5 раза — с 10 до 35 манатов (с 222 до 777 рублей). Мандарины также подорожали почти в 3,5 раза — с 11,5 до 40 манатов (с 255 до 888 рублей). Гранаты выросли в цене в 2,9 раза — с 12 до 35 манатов (с 266 до 777 рублей).