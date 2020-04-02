Москва, , 20:39 — REGNUM ООО «ТСК Мосэнерго» в условиях введения в Москве и Московской области режима повышенной готовности продолжает реализацию комплекса мероприятий по обеспечению надежного теплоснабжения потребителей, в том числе проведения необходимых ремонтных работ на объектах инфраструктуры. Как сообщили в пресс-службе компании, за прошедшую неделю профильными подразделениями ООО «ТСК Мосэнерго» выполнено более трех десятков работ различного характера, в том числе устранение повреждений на тепловых сетях отопления и горячего водоснабжения. Так же проводятся обязательные регламентные работы по обслуживанию технологического оборудования, не требующие перерыва теплоснабжения потребителей.

«В условиях продолжающегося отопительного сезона «ТСК Мосэнерго» продолжает предпринимать все необходимые меры по поддержанию надежного теплоснабжения в регионах присутствия, — отметил врио генерального директора ООО «ТСК Мосэнерго» Анатолий Волков. — Мы выполняем не только ремонтные работы на своем оборудовании, но и проводим работы по оперативным заявкам потребителей. Особый режим работы, связанный с коронавирусом, внес ряд корректив в организацию производственного процесса, но на качестве проводимых работ и надежности функционирования систем теплоснабжения они не скажутся».

В ООО «ТСК Мосэнерго» реализован комплекс необходимых мероприятий, который позволит обеспечить надежную эксплуатацию системы теплоснабжения в регионах присутствия компании в Москве и Московской области. Определен состав сотрудников, которым для обеспечения непрерывности технологической цепочки по обеспечению надежного теплоснабжения города необходимо находиться на своих рабочих местах. Дежурство аварийных бригад также ведется в полном объеме, в режиме постоянной готовности на объектах находятся группы специалистов, обеспеченных необходимой техникой и оборудованием для проведения ремонтных работ любой сложности. В целях дополнительных мер по защите здоровья потребителей и сотрудников ООО «ТСК Мосэнерго» перешло на режим бесконтактной работы с клиентами.