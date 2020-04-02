Москва, 2 апреля 2020, 20:39 — REGNUM ООО «ТСК Мосэнерго» в условиях введения в Москве и Московской области режима повышенной готовности продолжает реализацию комплекса мероприятий по обеспечению надежного теплоснабжения потребителей, в том числе проведения необходимых ремонтных работ на объектах инфраструктуры. Как сообщили в пресс-службе компании, за прошедшую неделю профильными подразделениями ООО «ТСК Мосэнерго» выполнено более трех десятков работ различного характера, в том числе устранение повреждений на тепловых сетях отопления и горячего водоснабжения. Так же проводятся обязательные регламентные работы по обслуживанию технологического оборудования, не требующие перерыва теплоснабжения потребителей.
В ООО «ТСК Мосэнерго» реализован комплекс необходимых мероприятий, который позволит обеспечить надежную эксплуатацию системы теплоснабжения в регионах присутствия компании в Москве и Московской области. Определен состав сотрудников, которым для обеспечения непрерывности технологической цепочки по обеспечению надежного теплоснабжения города необходимо находиться на своих рабочих местах. Дежурство аварийных бригад также ведется в полном объеме, в режиме постоянной готовности на объектах находятся группы специалистов, обеспеченных необходимой техникой и оборудованием для проведения ремонтных работ любой сложности. В целях дополнительных мер по защите здоровья потребителей и сотрудников ООО «ТСК Мосэнерго» перешло на режим бесконтактной работы с клиентами.