Москва, , 20:22 — REGNUM Новый закон о льготном периоде по кредитам делает предоставление каникул обязательным для банков при соблюдении заёмщиком прописанных в нём условий. Воспользоваться льготами может заемщик, у которого размер кредита не больше установленного правительством РФ, а доходы заёмщика в месяце, предшествующем обращению в банк, снизились более чем на 30% по сравнению с его среднемесячным доходом за 2019 год. Об этом ИА REGNUM заявил основатель и руководитель юридической компании «Параграта» Александр Плотников.

«Кредитные каникулы (или льготный период, ЛП) — возможность заёмщику приостановить платежи по кредиту. Срок льготного периода — до шести месяцев. По потребительским займам на сумму кредита в течение льготного периода будут начисляться не проценты, установленные договором, а 2/3 среднерыночной ставки потребительского кредита (устанавливает Банк России). Например, сейчас для автокредита с залогом авто ставка для ЛП составит 8,24% годовых», — пояснил Плотников.

Он отметил, что все накопленные задолженности, проценты, штрафы, пени — фиксируются, замораживаются на период ЛП и будут погашаться в последнюю очередь после завершения ЛП.

«В течение ЛП заемщику можно досрочно погашать долг. Причем, деньги будут направлены в первую очередь на погашение основной суммы долга. Банк не может потребовать досрочного возврата кредита, обращения взыскания на залог, требовать оплаты от поручителей. Неустойки (штрафы) за просрочку возврата кредита или уплаты проценты не начисляются», — заявил Плотников.

Воспользоваться новым законом и получить льготный период может заемщик, у которого размер кредита не больше установленного правительством РФ. Среднестатистические займы должны уложиться в такую сумму, добавил юрист.

«Также доходы заёмщика в месяце, предшествующем обращению в банк, должны снизиться более чем на 30% по сравнению с его среднемесячным доходом за 2019 год», — сказал Плотников.

Для оформления льготы заемщику следует обратиться с заявлением в банк со ссылкой на новый закон. Причём, сделать это можно и дистанционно. Закон обязывает банки обеспечить заёмщикам возможность обращений с помощью средств связи, без визита в отделение.

«Банк сам проверяет информацию о падении дохода (запросы в ПФР, ФФОМС, ФСС, ФНС). Но может и запросить ее у заемщика. Заемщик может представить любые подтверждающие документы (больничный на срок более 30 дней, 2-НДФЛ, справку о постановке на учет как безработного, иные подходящие бумаги). На представление необходимых документов даётся до 120 дней. Важно, что требовать моратория заёмщик может не дожидаясь получения необходимых документов о доходах. Их можно направить банку и позднее», — пояснил юрист.

Плотников подчеркнул, мораторий действует с момента подачи заявления в банк, а в ряде случаев по требованию заемщика и раньше. Так, по ипотечным кредитам дается до минус 30 дней.

«Вместо моратория, неипотечный заемщик может требовать временно снизить платежи. Банк может отклонить требование о моратории только если заемщик подал его «неправильно» (то есть запросил мораторий на срок больше шести месяцев) или информация о снижении доходов заёмщика опровергнута проведенной банком проверкой», — пояснил Плотников.

«Закон получился действительно полезным и поможет многим заёмщикам», — резюмировал он.