Тбилиси, , 20:13 — REGNUM Члены правительства Грузии и депутаты парламентского большинства перечислят одну треть своих зарплат за 3 месяца в фонд по борьбе с коронавирусом, заявил на брифинге 2 апреля член парламентского большинства и исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.

По его словам, фонд пополнят зарплаты 105 политических должностных лиц, в том числе 93 депутатов, премьер-министра и 11 министров.

«Наша страна, как и весь мир, сегодня стоит перед величайшим вызовом. Пандемия ставит под угрозу здоровье и благосостояние населения. Борьба с пандемией — ответственность каждого из нас. В этой борьбе «Грузинской мечте» как правящей партии отведена особая роль. Лидеры и рядовые члены нашей команды, члены парламента и правительства, мажоритарные депутаты, мэры муниципалитетов и члены сакребуло, другие представители нашей партии в ежедневном режиме работают над тем, чтобы эпидемия нанесла как можно меньше ущерба здоровью и благосостоянию наших граждан», — заявил Кобахидзе.

Он подчеркнул, что и в дальнейшем в случае необходимости члены правящей партии будут готовы внести дополнительный вклад в борьбу с коронавирусом. Кобахидзе выразил уверенность, что и другие представители «Грузинской мечты» вслед за членами правительства и парламента проявят солидарность и сделают свои перечисления в этот фонд.

По данным официального правительственного сайта по превенции распространения коронавируса в Грузии, в стране фиксируется 131 случай коронавируса. 26 человек выздоровели, 5550 граждан находятся в зонах карантина, а 281 пациент — в стационарах под наблюдением врачей.

На данный момент в фонде StopCov мобилизовано более 21 млн лари.