Санкт-Петербург, , 20:31 — REGNUM Ситуация с «необъявленным» карантином в России продлится как минимум до конца мая — начала июня, и всё это время экономика должна продолжать работать. В этом убеждена депутат петербургского Заксобрания Оксана Дмитриева («Партия роста»).

Доставщики еды на улицах Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

«Одна неделя выходных — ладно, но месяц выходных — это паралич экономики», — заявила она корреспонденту ИА REGNUM.

По мнению Дмитриевой, в Петербурге следует ввести жёсткий карантин для всех, кто не должен работать в «нерабочий» апрель, а остальным раздать порядка 700 тыс. пропусков, чтобы не парализовать городскую экономику. Число работников должно быть высчитано для каждой отрасли и каждого предприятия с выдачей пропусков.

На ее взгляд, необходимо поставить цель минимизировать социальные контакты вдвое по сравнению с нынешним мягким карантином. Закрыта должна быть вся индустрия развлечений и образования, так как они объективно провоцируют массовые скопления людей, но остальные отрасли нужно подвергнуть анализу.

Дмитриева напомнила, что в Петербурге живут почти 5,5 млн человек, из которых 2,5 млн исключаются автоматически — дома должны находиться дети и пенсионеры как экономически неактивное население. Студенты должны продолжать учебу удаленно, исключить можно тех, кто ведет домашнее хозяйство, чтобы оставить 2,5 млн человек.

«Нужно определиться, какова должна быть численность занятых по отраслям, чтобы остались в работе сферы материального производства, сельского хозяйства, энергоснабжения, водоснабжения, уборки мусора. Например, в рыболовстве в Петербурге занято 18 тыс. человек, из них 70% можно перевести на удалёнку — это бухгалтерия и «белые воротнички». Остальные пусть ловят и привозят корюшку», — говорит Оксана Дмитриева.

По ее данным, в обрабатывающих производствах в Петербурге занято 456 тыс. человек, но промышленность могла бы отправить на удалёнку 30−40% сотрудников. Строительство и ремонт дорог и метро должны расцвести в эпоху карантина, остальным следует позволить работать, если застройщик под страхом уголовной ответственности обеспечит казарменное положение строителей на объекте без выхода за условный периметр. Пропуска такие строители получать не будут.

«Если мы приостановим все стройки жилищные — а они на 80% все еще долевые, — то это будут банкротства и обманутые дольщики, с которыми мы не сможем разобраться», — считает Дмитриева.

В оптовой и розничной торговле занято 650 тыс. человек, говорит Дмитриева. Она считает, что непродовольственным точкам нужно помочь перейти в онлайн, а продовольственные переориентировать на конкретных поставщиков в российских регионах, так как весь мир стагнирует из-за коронавируса.

«Тот самый отечественный производитель, который не находил выход на рынок, пусть сейчас и находит. Нужно, чтобы комитеты, ответственные за подотрасли, брали, как в старые советские времена, садились и кооперационные связи устанавливали, помогали конкретным предприятиям по списку, а не бросались общими словами о стимуляции спроса и росте платежеспособности. Какой рост платежеспособности, что люди будут покупать, если вы запретили работать?» — сказала Оксана Дмитриева.

Кроме того, власти могли бы помочь бизнесу конверсировать производство для борьбы с эпидемией и дать гарантии под кредитные займы.

«Это просто счетная позиция: берем, считаем, выдаем пропуска. По Петербургу — 600−700 тысяч ходят на работу и обратно, часть из них на казарменном положении. И так каким-то образом надо работать», — считает парламентарий.

Для тех, кому работать запретили, то есть для малого и среднего бизнеса, нужно обнулить аренду целиком на время простоя. Если речь идет об аренде у частных владельцев, то заставить рантье можно через создание некого «штрафного фонда», считает Оксана Дмитриева.

«Предложить всем арендодателям по списку предприятий и организаций, чья деятельность приостановлена, ввести арендные каникулы на те месяцы, когда работа приостановлена. Аренду они не платят. Если арендодатель это делает, то получает льготу по налогу на имущество. А если не делает, то платит взнос в том же объеме, что МСП ему задолжал аренды, в региональный фонд борьбы с эпидемией. Меня не волнует, что рантье не получат доход, это паразитический способ получения дохода, и они очень часто даже не в нашей стране обитают, может, только сейчас вернулись, спасаясь от коронавируса», — сказала она.

По мнению депутата Заксобрания Петербурга, ситуация с «необъявленным» карантином продлится как минимум до конца мая — начала июня, и всё это время экономика должна продолжать работать.

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