Москва, , 20:07 — REGNUM Иностранный капитал ждёт падения российской экономики, чтобы скупить её активы. Об этом 2 апреля сообщил корреспонденту ИА REGNUM профессор экономики МГИМО, председатель Русского экономического общества им. Шарапова Валентин Катасонов.

«Это не угроза, а медицинский факт. Я слежу за американскими СМИ, они очень внимательно следят за этой ситуацией и обсуждают: так когда же наступит дно российской экономики? Тогда все эти мародёры сюда рванут. Пока они на низком старте. Есть, правда, несколько иностранных инвесторов, которые уже начали кое-что скупать, но они считают, что до дна ещё далеко, они не хотят переплачивать», — сказал он.