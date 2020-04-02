Вашингтон, , 20:05 — REGNUM Санкции США в отношении дочерних структур «Роснефти», введённые в рамках ограничительных мер в отношении Венесуэлы, могут быть сняты после продажи компанией своих активов в республике. Об этом заявил на брифинге 2 апреля спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс.

«Если Rosneft Trading больше не имеет никакого отношения к Венесуэле, то введённые санкции должны быть сняты», — сказал он.

При этом Абрамс отметил, что власти Соединённых Штатов пока не располагают информацией о том, что состоялась ли передача активов «Роснефти» в Венесуэле с юридической точки зрения.

Напомним, ранее США ввели односторонние санкции в отношении Rosneft Trading S.A. и TNK Trading International SA, являющихся дочерними компаниями «Роснефти», за торговлю нефтью из Внесуэлы. После этого «Роснефть» приняла решени о прекращении участия во всех проектах в Венесуэле и продаже своих долей в нефтедобывающих предприятиях Boqueron, Petromiranda, Petromonagas, Petroperija и Petrovictoria.