Москва, , 20:09 — REGNUM Продление нерабочих дней до 1 мая ускорит спад российской экономики, но не станет его причиной. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил экономист Василий Колташов.

«Мы пробежим значительно быстрее фазу обвала. Когда выйдем из карантина, скорее, будем выходить в фазу депрессии. Выход из карантина не будет означать конец экономических неприятностей», — предрёк Колташов.

По его словам, в России образуется новая экономическая реальность. Причём будет она весьма не радужной.

«Мы увидим иную экономическую реальность, в которой не будет хватать работы, хватать денег. И в этой обстановке мы должны будем прожить много месяцев, пока не появятся ростки экономического оживления — пока государственная машина не вытянет экономику в новое оживление», — сказал экономист.

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