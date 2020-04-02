Москва, , 19:41 — REGNUM Продление режима самоизоляции до конца апреля 2020 года в конечном итоге не нанесёт масштабного ущерба российской экономике. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил экономист Василий Колташов.

По его словам, продление выходных дней до конца апреля, о котором объявил президент России Владимир Путин, стало ожидаемым. Меры должны помочь в профилактике распространения коронавируса и сократить его распространение.

«Но не прекращается критика карантина исходя из того, что экономика несёт потери. Конечно, глобальный карантин ведет к определённым потерям. Но он не является причиной потерь. Причиной же потерь является кризис перепроизводства. Перепроизводства всего. Поэтому простой производства, торговли который будет иметь место в карантинном режиме, он не так много наносит вреда российской экономике. Скорее он вырежет все те проблемы, которые накопились в мировом хозяйстве с 2008 года», — сказал Колташов.

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