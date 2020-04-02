Москва, , 19:22 — REGNUM Курс российского рубля пошел вверх после того, как мировые цены на нефть развернулись к росту. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп заявил, что он разговаривал с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом о той непростой ситуации, которая сложилась на международном рынке нефти. Более того, Трамп утверждал, что саудовский принц рассказал ему о разговоре с президентом России Владимиром Путиным о ситуации с нефтью. Далее Трамп добавил, что в ближайшее время русские и саудиты смогут договориться о сокращении добычи нефти.

Эта новость от Трампа сразу же привела к резкому росту цен на нефть. Баррель североморской Brent в моменте поднимался до $37. Затем нефть стабилизировалась в районе $30 за баррель.

Российский рубль, как валюта до сих пор зависимая от колебаний цен на нефть. В связи с этим, вместе с ростом нефтяных котировок, начал укрепляться и рубль. Сейчас на торгах доллар США опустился до 77,47 рубля, евро — 84,12.