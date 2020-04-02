Москва, , 19:15 — REGNUM Длительные нерабочие дни приведут к кардинальному изменению рынка труда. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 апреля заявил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).

«После этого кризиса мы будем жить в совершенно другой парадигме, будет совершенно другой рынок труда. Сегодня ситуация показывает, кто из работников что из себя представляет, это вопросы новых взаимоотношений работников и работодателей, например, временная занятость, неполная занятость открывает глаза на многие вещи, дает возможность посмотреть под другим углом на происходящее», — заявил Нилов.

Глава комитета Госдумы отметил, что ситуация сложная и даже один день выходной — это нагрузка на экономику, нагрузка на бизнес.

«Неделя, которая заканчивается — это серьезнейшее испытание, прежде всего, для малого и среднего бизнеса, особенно для сферы услуг. Продление этого режима на месяц, конечно, приведет к самым серьезным последствиям, прежде всего, для бизнеса, потому как обязанность выплачивать зарплату остаётся. А из чего её платить, если нет оборотных средств. Очевидно, будут и судебные разбирательства, и закрытия предприятий, и рост безработицы», — рассуждает депутат.

Президент РФ Владимир Путин в обращении к гражданам РФ объявил о продлении нерабочих дней на фоне коронавируса до 30 апреля. Регионы смогут этот срок сократить — по ситуации.