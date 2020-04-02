Москва, , 19:16 — REGNUM Продление карантина показывает, что власти в большей степени волнуются о жизнях людей, чем об экономической активности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил экономист Евгений Надоршин.

По его словам, в текущих условиях продление режима самоизоляции в России может привести к меньшим потерям экономики, нежели его отсутствие. Ведь дальнейшее распространение вируса приведёт к массовым человеческим жертвам. Более того, если на предприятии заражено свыше половины персонала, оно неизбежно встаёт на карантин, даже если у него непрерывный цикл производства.

Таким образом, отказ от продления всероссийских ограничений мог бы привести к тому, что локальные карантины вводились бы в тех или иных регионах страны в течение длительного времени, что могло оказать ещё больший вред экономике. Также это бы привело к росту числа жертв.

«Власть готова разменять экономичную активность на жизни населения», — подчеркнул экономист.

Кроме того, продление режима самоизоляции не подразумевает остановки экономики. Промышленные предприятия, пусть и не все, но продолжают работу, услуги перешли на дистанционный режим.

«Большая часть промышленности не встала. То же самое в секторе услуг. Эти каникулы — не остановка. Это торможение, экстренный режим, это трагедия для отдельных секторов, но не остановка экономики и прекращение работы в целом», — сказал Надоршин.

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