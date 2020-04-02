Москва, , 18:30 — REGNUM Около 11 тысяч компаний, работающих в Москве, могут быть освобождены от уплаты аренды на время коронавирсного карантина, сообщил журналистам вице-мэр Москвы Владимир Ефимов.

«Сегодня порядка 11 тысяч компаний, приостановивших свою работу для самоизоляции, арендуют недвижимость у города. Всем им мы даем возможность не оплачивать аренду до конца июня, что должно значительно сократить расходы в непростой для бизнеса период», — сказал он.

В ближайшие дни арендаторы получат уведомления о порядке предоставления арендных каникул. Освобождение будет действовать до 1 июня. Обращения не обязательно подавать сейчас. Это можно будет сделать после снятия режима самоизоляции вплоть до конца года.