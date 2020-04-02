Рига, , 18:27 — REGNUM 44% работников Первой больницы Риги не могут выполнять свои обязанности из-за ограничений, введённых правительством Латвии в ходе борьбы с пандемией COVID-19. Об этом сообщила представитель больницы Ивета Медне порталу Tvnet.lv.

По ее словам, работники больницы или отстранены на время, или находятся в отпуске без сохранения зарплат.

Медне уточнила, что с 1 апреля от выполнения обязанностей, в связи с требованиями режима карантина, отстранены 119 сотрудников, из которых 30% врачи. По ее словам, 350 (или 44%) от общего числа сотрудников Первой рижской больницы отправлены в вынужденный отпуск. В режиме самоизоляции находится 231 сотрудник, 18% из них врачи.

Напомним, в настоящий момент больница предлагает помощь пациентам чья жизнь или состояние здоровья находятся под серьёзной угрозой. Это около 20% оказываемых ранее услуг.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 14 апреля в Латвии из-за пандемии COVID-19 был введен режим чрезвычайной ситуации.