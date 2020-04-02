Санкт-Петербург, , 18:10 — REGNUM

юЧтобы выполнить поставленные президентом задачи, малому бизнесу нужен целый ряд мер поддержки — от обнуления налогов и взносов до компенсации арендных платежей и стимулирования спроса, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в четверг, 2 апреля, глава Ассоциации промышленников и предпринимателей Петербурга Сергей Фёдоров, комментируя обращение Владимира Путина к нации.

Как сообщалось ранее, Путин заявил о продлении нерабочего периода с сохранением выплаты зарплат до 30 апреля. Он допустил, что в случае улучшения ситуации с распространением коронавируса нерабочий период может завершиться досрочно.

« К нам уже начали поступать вопросы от предпринимателей. В следующие недели им нужно платить налоги, зарплаты и арендные платежи. Где именно они должны взять на это деньги?

Складывается впечатление, что задача поставлена как при КПСС. Цели ясны, задачи определены, за работу, товарищи. Но тогда такие вопросы финансировались из государственного бюджета.

Поставленные задачи для малого бизнеса практически невыполнимы. Работать нельзя, а платить надо. Где взять деньги на выполнение рекомендаций президента, никто не знает. А невыплата зарплат по нашим законам — уголовное преступление.

Для нормализации ситуации нужны несколько мер поддержки. Обнуление выплат в социальные фонды. Обнуление всех арендных платежей за государственное имущество. Компенсация расходов на аренду у частных компаний — они-то тоже должны платить зарплаты и налоги.

Важнейшая вещь — стимулирование покупательной способности. Если государство раздает деньги, то раздавать нужно гражданам, а не бизнесу. Это поможет людям и позволит поддержать спрос. У нас две трети граждан не имеют накоплений.