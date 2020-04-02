Лондон, , 18:10 — REGNUM Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднялась более чем на 46% на фоне новостей о готовящемся сокращении добычи нефти. Об этом свидетельствуют данные торгов в четверг, 2 апреля.

На бирже ICE в Лондоне стоимостью фьючерсов на нефть Brent с поставкой июне на пиковом значении росла на 46,7% — до $36,29 за баррель.

На текущий момент цена на нефть Brent вернулась к $30 за баррель, что на 22% выше уровне закрытия предыдущих торгов.

Темь временем фьючерсы на нефть WTI (West Texas Intermediate) подорожали на почти на 25% — до $25,67 за баррель.

Ранее сегодня президент США Дональд Трамп сообщил в Twitter о состоявшемся телефонном разговоре между наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом и президентом России Владимиром Путиным.

Глава Белого дома выразил надежду, что Москва и Эр-Рияд начнут сокращение добычи нефти по меньшей мере на 10 млн баррелей в сутки.

Следом за этим Саудовская Аравия призвала к срочному созыву встречи ОПЕК+ для выработки соглашения о стабилизации ситуации на нефтяном рынке.

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