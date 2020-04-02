Москва, , 18:03 — REGNUM Отсутствие работы и доходов у заёмщиков не позволит выполнить обязательства по кредитам даже в случае кредитных каникул. Об этом 2 апреля сообщил корреспонденту ИА REGNUM профессор экономики МГИМО, председатель Русского экономического общества им. Шарапова Валентин Катасонов.

Он отметил, что через три месяца, когда потребуется предъявить документы, «юридические лица просто обанкротятся, а физические могут исчезнуть из поля зрения, а если они не исчезнут, то с них многого не возьмёшь».

«Так что будут убытки, очевидно. На кого эти убытки будут повешены? Ну, наверное, на налогоплательщика в конечном итоге. Кредитные каникулы — это отсрочка казни, а что будет потом-то? Кому даётся эта отсрочка? Физическим лицам, малому бизнесу. Но ведь они не смогут погасить эти кредиты, вот в чём дело, потому что отсутствие работы, отсутствие заработка на протяжении нескольких месяцев, не позволит выполнить все эти обязательства. И так все они на грани или даже за гранью были, пока ещё экономика функционировала. Малый бизнес тоже. Хорошо, сделаете нулевую ставку по кредитам, и даже предоставите налоговые и некие кредитные каникулы, а чем погашать-то основное тело долга? Для этого надо работать. Вы сами понимаете, что даже если предприятие останется на плаву, скажем, полгода будет держаться, то за это время, чтобы не утонуть, придётся брать какие-то новые кредиты», — сказал он.

В конечном итоге, полагает эксперт, наступит «момент истины, летальный исход».

«Сравните, какие масштабы поддержки в США, 6 триллионов долларов, и у нас, 100 миллиардов рублей», — отметил экономист.