Рига, , 18:03 — REGNUM Оборот стоматологического института при университетской клинике Страдыня (RSU) в Риге упал на 85% из-за ограничений режима ЧС, введённого для борьбы с распространением коронавируса. Об этом пишет в четверг, 2 апреля, портал Tvnet.lv.

Журналисты напоминают, что 27 марта, чтобы уменьшить число социальных контактов, распоряжением министра здравоохранения страны Илзе Винкеле была существенно ограничена деятельность государственных и частных медицинских клиник. В результате стоматологический институт может оказывать сейчас помощь пациентам только в самых острых случаях.

Отмечается, что в 2019 году оборот стоматологического института в Риге составил 17,237 млн евро, прибыль — 90 784 евро.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 14 апреля в Латвии из-за пандемии COVID-19 был введен режим чрезвычайной ситуации.