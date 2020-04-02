Вашингтон, , 17:55 — REGNUM Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд проинформировал президента США Дональда Трампа о состоявшихся переговорах между ним и президентом России Владимиром Путиным. Об этом глава Белого дома сообщил 2 апреля в своём микроблоге в Twitter.

«Только что поговорил с моим другом Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, наследным принцем Саудовской Аравии, который поговорил с президентом России Владимиром Путиным», — написал Дональд Трамп.

Президент США выразил надежду, что Москва и Эр-Рияд начнут сокращение добычи нефти «примерно на 10 млн баррелей, а возможно, и значительно больше».

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