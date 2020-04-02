Москва, , 17:43 — REGNUM Депутат Госдумы Дмитрий Ионин («Справедливая Россия») видит трудности у граждан с «кредитными каникулами».

«Еще для меня открыт вопрос с кредитными каникулами. Не совсем понятно, как люди должны доказывать, что доходы у них упали — это же надо идти на работу, а работа закрыта», — отметил Ионин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Совфед одобрил закон о «кредитных каникулах». Каникулы вводятся на полгода по заявлению заемщика, которому надо доказать сокращение доходов на 30%.

Согласно закону, правительство РФ вправе определить методику расчета среднемесячного дохода заемщика (совокупного среднемесячного дохода заемщиков). При этом предусматривается право кредитора запросить документы, подтверждающие соблюдение указанного условия у заемщика. В этом случае заемщик обязан представить указанные документы не позднее 90 дней после дня представления им кредитору требования, а также в ФНС России, Пенсионном фонде РФ, Фонде социального страхования РФ, Федеральном фонде обязательного медицинского страхования.

Читайте ранее в этом сюжете: Банки требуют компенсации за «кредитные каникулы»