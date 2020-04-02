Стокгольм, , 19:32 — REGNUM Завод автомобильного концерна Volvo, расположенный в городе Гётеборг и традиционно специализирующийся на производстве грузовых автомобилей, перепрофилируется на изготовление защитных лицевых щитков для медработников. Об этом 2 апреля сообщило шведское издание SVT.

«Если все будет работать, как мы планировали, и мы всей душой на это надеемся, то начиная с понедельника мы сможем производить 1000 лицевых щитков в день», — заявил пресс-секретарь Volvo Клас Элиассон.

Некоторое время назад автомобильный концерн приостановил все производство в Швеции. Изготовление средств медицинской защиты на заводе в Гётеборге будет производиться с помощью технологии 3D-принтеров.

«Мы получили прототип защитных лицевых щитков, которые сейчас очень востребованы в системе здравоохранения. Данный прототип был одобрен специалистами и вскоре мы с помощью 3D-принтеров приступим к серийному производству щитков», — добавил Элиассон.

Кроме того, автомобильному концерну с помощью своих отделений в Китае удалось обеспечить поставку в Швецию 170 тысяч лицевых щитков, медицинских масок и защитных очков для медицинского персонала. Средства медицинской защиты будут доставлены в Швецию уже на следующей неделе. По словам пресс-секретаря Volvo, часть из них, вероятно, сможет получить Франция, где так же наблюдается острая нехватка средств защиты для медиков.