Москва, , 17:25 — REGNUM Правительству РФ и региональным властям придётся купировать те риски, с которыми предстоит столкнуться малому и среднему бизнесу, считает политолог Алексей Мухин. Об этом он заявил 2 апреля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что период нерабочих дней в связи с эпидемией коронавируса будет продлён до 30 апреля.

«Возникают риски для малого и среднего бизнеса, которые придётся купировать правительству и региональным властям. Я так понимаю, что президент дал поручение — разработать меры по поддержке малого и среднего бизнеса. Надеюсь, что они сработают. В противном случае при условии, что регионалы будут ужесточать режим самоизоляции, в этом сегменте экономики могут произойти необратимые последствия. Риски для властей крайне велики. Кризис может быть глубже, чем рассчитывают власти. Я надеюсь, что они знают, что делают», — сказал Мухин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, продовольственные магазины и государственные структуры в России продолжат работать в нерабочие дни, объявленные в рамках мер по борьбе с коронавирусом.

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