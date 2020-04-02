Москва, 2 апреля 2020, 17:25 — REGNUM Правительству РФ и региональным властям придётся купировать те риски, с которыми предстоит столкнуться малому и среднему бизнесу, считает политолог Алексей Мухин. Об этом он заявил 2 апреля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что период нерабочих дней в связи с эпидемией коронавируса будет продлён до 30 апреля.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, продовольственные магазины и государственные структуры в России продолжат работать в нерабочие дни, объявленные в рамках мер по борьбе с коронавирусом.
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