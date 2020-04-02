Стокгольм, , 19:30 — REGNUM В период кризиса, вызванного пандемией COVID-19, Финансовая инспекция Швеции приняла решение предоставить банкам возможность освобождать некоторых ипотечных заемщиков от уплаты амортизационных платежей. Такое исключение будет действовать до июня 2021 года. Об этом 2 апреля сообщило шведское издание Sveriges Radio.

В своем отчете финансово-надзорный орган пишет, что в сложившейся экономической ситуации банки должны «щедро» распоряжаться предоставленным им правом и временно освобождать ипотечных заемщиков от ежемесячной уплаты суммы основного долга. В то же время, Финансовая инспекция сообщает, что экономическое положение большинства заемщиков позволит им выплачивать ипотеку в обычном режиме.

Однако некоторая часть шведских заемщиков по ипотеке все равно находится в затруднительном экономическом положении. Прежде всего, на способность немалого числа граждан полноценно выплачивать ипотеку повлияет потеря работы во время кризиса. Так, по оценкам Финансовой инспекции Швеции, у 39% проживающих в одиночку ипотечных заемщиков, доходы которых не были застрахованы, существенно снизится месячный бюджет на выплату ипотеки.