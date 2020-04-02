Москва, , 17:17 — REGNUM Многие российские предприятия не доживут до середины 2020 года. Такой прогноз 2 апреля в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM сделал профессор экономики МГИМО, председатель Русского экономического общества им. Шарапова экономист Валентин Катасонов.

«Некоторые экономисты описывают ситуацию 2020 года с помощью латинской буквы V, имея в виду, что будет до середины года падение, а потом начнётся частичное восстановление. Это, с моей точки зрения, слишком оптимистичные прогнозы, потому что до середины 2020 года доживут не очень многие [предприятия]. Особенно учитывая гомеопатический масштаб помощи со стороны государства нашим компаниям, они не доживут даже до начала лета. Так что у меня не очень оптимистичные прогнозы. Покойника уже воскресить будет уже крайне сложно и, к сожалению, вижу, что власть практически своими решениями где-то усугубляет экономическую ситуацию», — считает эксперт.