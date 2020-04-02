Калуга, 2 апреля 2020, 17:29 — REGNUM Калужская областьотменила штрафные санкции за несвоевременную оплату коммунальных услуг. Об этом 2 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM по информации регионального министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
По данным ведомства, в условиях распространения коронавирусной инфекции недопустимо применять штрафные санкции в случае несвоевременной оплаты коммунальных услуг гражданами, находящимися на самоизоляции.
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