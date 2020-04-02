Калуга, , 17:29 — REGNUM Калужская областьотменила штрафные санкции за несвоевременную оплату коммунальных услуг. Об этом 2 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM по информации регионального министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

В Калуге дезинфицируют подъезды жилых домов. Admoblkaluga.ru

По данным ведомства, в условиях распространения коронавирусной инфекции недопустимо применять штрафные санкции в случае несвоевременной оплаты коммунальных услуг гражданами, находящимися на самоизоляции.

«Чтобы максимально обезопасить себя и своих близких, нужно исключить визиты в расчетные центры и банки, а оплатить квитанции лучше всего через существующие онлайн-каналы. Но недопустимо в сложившихся условиях применять штрафные санкции за просрочки к тем людям, которые не могут воспользоваться данными сервисами», — заявил министр строительства и ЖКХ области Егор Вирков.

Читайте ранее в этом сюжете: В Калужской области долги за ЖКХ составили 176,9 млн рублей в 2019 году