Москва, , 17:32 — REGNUM Кризисные условия, спровоцированные распространением в России коронавируса, привели к тому, что миллионы трудовых мигрантов, работавших в РФ, либо остались без работы, либо столкнулись с резким падением своих доходов. Об этой проблеме 2 апреля на своей странице в социальной сети Facebook написал известный писатель Сергей Лукьяненко. По его мнению, сейчас встаёт вопрос, что делать с трудовыми мигрантами в такой ситуации. Решить эту проблему, по мнению писателя, Россия может, если начнёт проводить политику, к которой в своё время прибегнул президент США Франклин Делано Рузвельт.

«Государство формирует ряд важных национальных проектов, — предложил Лукьяненко. — И тогда перед трудовыми мигрантами будет выбор. Либо билет на родину, либо работа на стройках века. Назовём их «вирусными стройками» или «трудовыми резервами». Это заработок, это крыша над головой, это возможность дальше интегрироваться в наше общество, повышать свою трудовую квалификацию. Офисный планктон, потерявший работу, вполне может научиться работать прорабами, им можно доверить инструмент — дрели, отбойные молотки, бетономешалки. Уже скоро потребуются большие силы в сельском хозяйстве, хлеб — это новая нефть. А по мере улучшения эпидемиологической и экономической ситуации мигранты при желании смогут вернуться к прежней работе».

Как подчеркнул писатель, по его мнению, это не менее важно, чем режимы изоляции и карантина.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в аэропорту Толмачево в Новосибирске застряли 370 граждан Киргизии, которые не могут вернуться на родину из-за отмены авиарейсов в Бишкек и Ош по причине пандемии коронавируса.