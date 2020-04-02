Москва, 2 апреля 2020, 17:32 — REGNUM Кризисные условия, спровоцированные распространением в России коронавируса, привели к тому, что миллионы трудовых мигрантов, работавших в РФ, либо остались без работы, либо столкнулись с резким падением своих доходов. Об этой проблеме 2 апреля на своей странице в социальной сети Facebook написал известный писатель Сергей Лукьяненко. По его мнению, сейчас встаёт вопрос, что делать с трудовыми мигрантами в такой ситуации. Решить эту проблему, по мнению писателя, Россия может, если начнёт проводить политику, к которой в своё время прибегнул президент США Франклин Делано Рузвельт.
Как подчеркнул писатель, по его мнению, это не менее важно, чем режимы изоляции и карантина.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в аэропорту Толмачево в Новосибирске застряли 370 граждан Киргизии, которые не могут вернуться на родину из-за отмены авиарейсов в Бишкек и Ош по причине пандемии коронавируса.